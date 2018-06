Des nuages jusque mardi avant le retour d'un temps plus ensoleillé

(Belga) Nuages et soleil se partageront le ciel samedi après-midi avec quelques averses locales, principalement en Ardenne. Les maxima iront de 17 à 22 degrés. Dimanche, l'Institut royal météorologique s'attend à beaucoup de nuages (élevés) mais un temps pratiquement sec et des maxima de 19 degrés. Lundi et mardi, la nébulosité sera abondante avec de faibles pluies intermittentes. Mercredi, le temps sera ensuite sec, assez chaud et plus ensoleillé.

Lundi, une perturbation de faible activité transitera sur la Belgique et sera à l'origine d'une nébulosité abondante et de fines pluies. Les quantités de précipitations seront toutefois limitées. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront par l'ouest et le temps deviendra progressivement sec sur l'ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en Campine. Mardi, la nébulosité sera à nouveau abondante avec de faibles pluies par moment et par endroits. Les éclaircies seront plus probables l'après­-midi. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés dans le centre. Mercredi, le temps sera sec et assez ensoleillé. Les maxima seront de l'ordre de 26 degrés dans le centre, voire un peu plus. Jeudi, il fera d'abord ensoleillé et généralement sec puis, en cours de journée, la nébulosité augmentera ainsi que le risque de précipitations. Les maxima resteront proches de 26 degrés dans le centre. Vendredi et samedi, le temps sera généralement sec avec des périodes de soleil. Les maxima seront proches de 22 degrés.