Des nuages mais de la douceur, quelques averses par endroits

(Belga) Quelques faibles averses sont possibles durant l'après-midi de jeudi sur le nord et le nord-est du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM, alors que le temps restera sec ailleurs malgré les nuages. Les températures maximales seront comprises entre 9 degrés sur les hauteurs ardennaises et localement 14 degrés.

Durant la soirée, des nuages bas s'installeront au littoral avant de se répandre aux autres régions, avec aussi la possibilité de bancs de brume ou de brouillard. Un peu de bruine ou une faible averse seront possibles durant la nuit sur le nord-est et l'est, avec des températures descendant jusqu'à 2-6 degrés. Vendredi débutera avec beaucoup de nuages bas et de bancs de brume et brouillard, et peut-être un peu de bruine sur les Hautes Fagnes. En cours de journée, des éclaircies pourraient se développer à partir du sud et s'étendre lentement vers le centre. Les températures maximales varieront entre 9 et 13 degrés. Un vent faible de directions variables est attendu. (Belga)