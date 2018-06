Des nuages parfois abondants jusqu'à mardi

(Belga) Le temps sera changeant ce vendredi avec des éclaircies mais également des champs nuageux pouvant être accompagnés d'un faible risque de pluie, surtout le long des frontières du nord et de l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Le temps devrait rester sec du littoral à la province de Hainaut. Le thermomètre affichera 12 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans la région montoise, sous un vent de nord-ouest, modéré à localement assez fort.

Vendredi soir et pendant la nuit, des éclaircies se développeront rapidement dans la plupart des régions. Le temps sera sec partout. Un banc de brouillard pourra se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest. De samedi à lundi, le temps restera inchangé, la nébulosité sera encore variable à parfois abondante. Le mercure atteindra jusqu'à 21 degrés dans le centre. A partir de mardi, retour d'un temps de plus en plus estival. (Belga)