Des nuages tenaces au nord, une journée ensoleillée au sud

(Belga) La journée de mercredi débutera sous la grisaille et quelques bruines au nord du pays, mais de larges éclaircies inonderont ensuite le territoire depuis le sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Si la Flandre gardera la tête dans les nuages, les températures seront douces avec un mercure qui pointera entre 7°C sur le relief et 12°C en plaine.

Le temps restera sec en soirée tandis que des champs nuageux se baladeront le long de la frontière néerlandaise. Une zone de pluie atteindra la Côte vers l'aube. Les minima se blottiront près du 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne, se rehausseront de 5°C dans le centre du pays et de 7°C dans le nord­-ouest. Le vent sera généralement faible, sauf à la mer où il sera modéré. Jeudi, il faudra chausser ses bottes et enfiler un épais manteau avec l'arrivée d'un front froid et le retour de la pluie sur la plupart des régions. La neige (fondante) s'invitera même vendredi et il faudra donc attendre samedi pour apercevoir à nouveau un coin de ciel bleu. (Belga)