Des nuages voire de la pluie ce dimanche, avant un furtif retour du soleil lundi

Le ciel sera changeant dimanche après-midi, avec des averses, surtout à la côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima avoisineront les 9 degrés dans le centre.

Cette nuit, le temps sera d'abord encore variable avec quelques averses locales. Ensuite, il fera sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Les minima descendront jusqu'à 2 ou 3 degrés dans le centre. Lundi matin, l'IRM prévoit de la grisaille sur l'Ardenne, le Condroz et sur les régions allant de l'est du Hainaut au Limbourg, avec possibilité de quelques faibles pluies ou flocons de neige en Hautes­ Fagnes. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. L'après­ midi, il fera lumineux sur la plupart des régions mais il faudra composer avec un vent piquant de nord­-est. Les maxima se situeront entre 1 et 5 degrés en Ardenne, entre 5 et 7 degrés dans le centre, et autour de 8 ou 9 degrés dans la région côtière. Mardi débutera avec des gelées dans la plupart des régions. En cours de journée, les nuages bas se feront plus nombreux à partir du nord. Mais, sur le sud du pays, on pourra encore compter durablement sur un temps ensoleillé. Le temps restera sec avec des maxima de 4 degrés sur le relief, 6 degrés dans le centre et 8 degrés dans le nord­-ouest du pays.