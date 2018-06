Des orages avant le retour d'un temps calme et plus frais

(Belga) Une zone pluvio-orageuse en provenance de France abordera le sud de la Belgique lundi. Des orages et des pluies abondantes sont attendus dans le sud-est du pays, principalement. La moitié nord devrait être épargnée à l'exception de quelques averses locales, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera 18 degrés en Hautes-Fagnes et au littoral, et entre 22 et 24 degrés dans les autres régions. Le vent, de secteur nord-est, sera modéré à l'intérieur des terres et parfois assez fort à la mer.

Lundi soir et pendant la nuit, la pluie arrosera encore une grande partie du sud-est du pays. Les précipitations seront importantes, avertit l'IRM. A l'ouest et dans le nord de la Belgique, il pourrait faire plus sec avec quelques éclaircies. Les minima oscilleront généralement entre 12 et 14 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-est. La journée de mardi sera à nouveau marquée par les averses. Mercredi, le temps sera plus sec mais aussi plus frais, avec des maxima de l'ordre de 17 degrés. (Belga)