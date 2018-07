De nouveaux orages annoncés en début de soirée dans l'ouest et le centre du pays

L'Institut royal météorologique (IRM) lance pour ce vendredi après-midi un avertissement aux orages, pouvant être accompagnés de grêle et donner lieu à beaucoup de précipitations en peu de temps.

Une alerte orange est émise dans plusieurs localités de la Wallonie dès la fin de journée. Pour la province du Hainaut, cet avertissement s'étend entre 18h00 et minuit. A Bruxelles et dans le Brabant wallon, l'alerte émise commence à partir de 21h et prendra fin à minuit.

Ce soir et en première partie de nuit, des orages plus structurés pourront se développer surtout dans l'ouest du pays. L'IRM prévient d'un risque de fortes rafales de vent, de grêle et d'importantes quantités de précipitations.



Même après minuit, des averses seront encore possibles avec un risque d'orage local. Ces orages ne quitteront le pays que dans le courant de la journée de samedi.