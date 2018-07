Des orages de chaleur s'abattent sur la Wallonie: le numéro 1722 activé

Dans les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège, des orages de chaleur pourront encore éclater durant les prochaines heures et être localement à l'origine d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. L'alerte jaune est en vigueur jusqu'à ce mercredi 23h. Isabelle, une habitante de Marcinelle, a accueilli la pluie à bras ouverts: "Enfin de la pluie, youpie!", nous a-t-elle écrit en envoyant une photo.



Et après les averses, Desire a immortalisé un joli coucher de soleil à Gilly.



"Superbe ciel après l'orage".





Le numéro 1722 activé



Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722 pour les appels pompiers non urgents, à la suite de cet avertissement lancé par l'Institut royal météorologique (IRM) par rapport à un risque d'orages, a-t-on appris mercredi soir dans un communiqué.



Ce numéro 1722 restera actif jusqu'à l'annonce de sa désactivation par le Service Public Fédéral. Il vise à désengorger les Centrales d'urgences 112 en cas d'intempéries et à ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger. "Si votre vie est réellement en danger, composez le numéro d'urgence 112 et restez absolument en ligne", rappelle le SPF Intérieur.