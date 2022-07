Des orages, des nuits plus agréables et du soleil pour finir: voici le programme météo de la fin de semaine

Après des journées étouffantes de chaleur, notre pays va connaitre un temps nettement plus clément pour la fin de cette semaine.

Une alerte orage est même en place ce mercredi jusque 22-23h. "On a déjà eu quelques orages ce matin dans la région bruxelloise, celle de Saint-Hubert, dans la botte du Hainaut", précise Vanessa Matagne sur le plateau du RTL INFO 13h.

"En fin d’après-midi, les orages vont se réactiver et éclateront toute la soirée. Tout le pays a été placé en alerte jaune par l’IRM", ajoute la présentatrice météo qui avance une petite mise en garde : "20 à 30 litres d’eau par mètre carré sont attendus à certains endroits en moins d’une heure. Ça pourrait faire quelques dégâts. Ce n’est pas une zone de pluie, mais bien des orages". En principe, les régions touchées par les inondations de l'année dernière ne sont pas concernées par cette mise en garde.

Après les orages, la nuit sera plus calme et le temps plus frais, ce qui permettra de mieux dormir.

Demain (jeudi)

Un ciel beaucoup plus changeant avec quelques averses, mais plus question d’orages. Il fera aussi moins chaud, entre 21 et 26 degrés.

Un temps sec pour le week-end

On va récupérer un temps plus sec pour vendredi et tout le week-end avec des températures qui repartent à la hausse : 27 et 28 degrés pour vendredi et samedi. Dimanche, le mercure montera jusqu’à 31 degrés.

Le numéro 1722 a été activé, vous pouvez le composer si vous avez des dégâts liés aux intempéries et qui ne mettent pas votre vie en péril.