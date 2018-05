Des orages et un risque de grêle

(Belga) Les nuages et averses l'emporteront sur les éclaircies, mercredi après-midi, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin à la mi-journée. Les averses, parfois orageuses, pourront être accompagnées de grêle localement et provoquer d'importantes précipitations en peu de temps. Les maxima atteindront 19°C à la mer et sur les hauteurs ardennaises et 24°C en Campine.

Le vent, de secteur est à nord-est, sera faible à modéré, à la Côte modéré de nord-est. Les averses persisteront en début de soirée, avant le retour d'un temps plus calme durant la nuit, sous des minima compris entre 11°C en Hautes Fagnes et 16°C au nord. Jeudi, les nuages apparaîtront en cours de journée et de nouveaux orages éclateront dans l'après-midi, venant du sud. Un risque de grêle est également prévu. Côté mercure, le thermomètre affichera entre 19 et 25°C. Au sud, le vent, de directions variées ou de secteur sud à sud-est, sera faible. De larges éclaircies et un temps plus sec arriveront vendredi, dès dissipation des nuages bas ou du brouillard. Une ondée locale pourrait toutefois survenir en fin d'après-midi. Les températures grimperont jusqu'à 27°C à l'intérieur des terres, tandis qu'elles oscilleront autour de 21 ou 22°C au littoral. Des courants continentaux chauds influenceront le temps durant le week-end. Au programme: soleil et maxima entre 23 et 26°C en Ardenne et au littoral et de 26 à 29°C voire 30°C ailleurs. (Belga)