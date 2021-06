De violents orages frappent le pays: des endroits inondés (photos)

Vous avez été nombreux à nous envoyer via le bouton orange Alertez-nous vos photos et vidéos des orages qui touchent la Belgique ce vendredi. Des inondations ont été signalées à Anderlecht. Si le nord du pays bénéficiera encore de larges éclaircies durant l'après-midi, la situation climatique devrait vite empirer sur l'ensemble du territoire, indique l'Institut royal météorologique (IRM). L'alerte orange aux orages est déclarée pour toutes les provinces belges. De son côté, le SPF Intérieur garde le numéro 1722 actif pour toute personne ayant besoin de l'assistance des pompiers pour une intervention non-urgente.

Ce sont d'abord les régions proches de la frontière française qui connaîtront une accumulation importante de nuages. Des orages isolés seront possibles en Ardenne et quelques averses pourraient toucher l'ouest du pays. Ensuite, des orages intenses se développeront en plusieurs endroits de la moitié sud du pays avant de s'étendre au nord du territoire en cours ou fin d'après-midi. Ces orages donneront parfois lieu à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps et pourraient être accompagnés de grêlons et de fortes rafales de vent.

Le tunnel Louise dans le centre de Bruxelles s'est retrouvé temporairement inondé comme le montrent ces images envoyées via le bouton orange Alertez-nous par Jean-Ignace. "Les chutes du Niagara dans le tunnel Louise", commentait-il.



Le temps ne devrait pas changer pour le début de soirée. L'activité orageuse diminuera ensuite à partir de la frontière française mais des averses résiduelles resteront possibles durant la nuit, notamment sur l'ouest et le nord du pays. La situation devrait se calmer pour ce week-end. Samedi matin, nous connaîtrons encore quelques averses par endroits, et éventuellement encore des coups de tonnerre sur l'est du pays. Mais dans le courant ou en fin d'après-midi, le temps deviendra généralement plus sec sur l'ouest et des éclaircies pourraient se développer dans la région côtière. Dimanche, le temps restera souvent sec avec des éclaircies sur l'ouest et le centre. Sur l'est, il fera plus nuageux avec quelques averses possibles.