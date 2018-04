Des orages intenses attendus au-dessus de la Wallonie dimanche soir

(Belga) Des orages parfois intenses et pouvant être accompagnés de grêle et de coups de vent sont à craindre au-dessus des provinces wallonnes dimanche dans l'après-midi et en soirée, avertit l'IRM. C'est surtout en soirée que le tonnerre risque de gronder.

En Flandre, la province de Limbourg devrait elle aussi essuyer de fortes précipitations, tandis que le Brabant et la province d'Anvers seront plus relativement touchées. Le code orange qui sera en vigueur en Wallonie à partir de la fin de l'après-midi correspond à un risque répandu d'orages violents: pluies intenses, averses de grêle, impacts de foudre et de fortes rafales de vent seront possibles, avec un risque de dégâts assez importants voire d'inondations. "Soyez donc sur vos gardes et évitez autant que possible de prendre la route", prévient l'IRM. (Belga)