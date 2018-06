Des orages localisés attendus

(Belga) Le temps sera d'abord ensoleillé mercredi après-midi, avant le développement progressif de nuages au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ceux-ci donneront lieu à des orages localisés, pouvant être accompagnés de précipitations abondantes et de grêle.

Les orages pourraient aussi gagner l'ouest du pays en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 24 et 29 degrés à l'intérieur des terres. Le vent, de secteur est à nord-est, sera faible à parfois modéré. A la Côte, le vent sera modéré à assez fort, de secteur nord à nord-est. Les températures n'y dépasseront pas 18 ou 19 degrés. En soirée et durant la nuit, des orages éclateront aussi par endroits. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés. Jeudi, le temps prendra un caractère instable. Des orages devraient toucher plusieurs endroits du pays, dont l'intensité variera d'une région à l'autre. Les maxima atteindront entre 22 et 28 degrés à l'intérieur des terres et 19 ou 20 degrés au littoral. Le pays sera traversé vendredi à partir du sud-est par des averses ou orages intenses. Le temps en matinée devrait toutefois être assez ensoleillé. (Belga)