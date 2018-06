Des orages parfois violents avec risque de bourrasques de vents attendus vendredi matin

(Belga) L'est du pays connaîtra vendredi matin des averses et des orages, parfois violents et accompagnés de grêle, de bourrasques de vents et de beaucoup de pluie en très peu de temps. Ailleurs, le temps sera d'abord sec dans la plupart des régions avec une nébulosité abondante et par moments un peu de soleil. Par contre, des orages isolés s'y développeront courant de l'après-midi ou en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 19 et 23 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord- ouest.

Vendredi soir, la moitié est du pays connaîtra encore des averses orageuses qui s'évacueront progressivement par l'Allemagne, avant l'arrivée d'un temps sec partout. Une couverture de nuages bas recouvrira ensuite la plupart des régions par l'ouest. La visibilité pourrait devenir limitée sur le relief. Les minima se situeront entre 12 à 15 degrés. Durant le week-end, il fera pratiquement sec avec parfois du soleil. Le mercure montera par endroits jusqu'à 24 degrés. (Belga)