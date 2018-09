Des orages sur l'est du pays entre mercredi après-midi et jeudi matin

(Belga) Des éclaircies sont attendues mercredi après-midi mais sur l'est du pays, des averses orageuses sont attendues. L'IRM a émis un avertissement pour les provinces de Limbourg, Liège, Namur, Luxembourg et Hainaut. Des averses et des orages peu mobiles se développeront, jusqu'à jeudi mi-journée.

Mercredi, les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés sous un vent faible, sur l'ouest parfois modéré, de nord ou direction variable. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il fera encore très couvert avec des averses et un risque d'orages. En de nombreux endroits, des brumes et du brouillard se formeront. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés à la Côte. Jeudi, une perturbation s'enfoncera lentement vers l'intérieur des terres depuis l'ouest. A l'avant, des averses pouvant encore être accompagnées d'orages se développeront. En fin de journée, le temps deviendra sec avec des éclaircies à la mer. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Haute Ardenne et 20 degrés localement ailleurs, sous un vent faible puis généralement modéré de nord-ouest. Vendredi, une zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Un temps plus sec reviendra après son passage avec quelques éclaircies. Temps assez venteux avec des maxima de 12 à 17 degrés. Le vent gagnera en intensité. (Belga)