Des orages très localisés se sont abattus sur le pays hier soir: une mini-tornade a soufflé une ferme à Houffalize

Orages et grêle se sont abattus sur le pays ce dimanche soir. Les orages furent intenses mais assez localisés. Une mini-tornade a notamment soufflé une ferme en province de Luxembourg.

Dans le hameau de Bernistap à Houffalize, la ferme-château en carré, très connue de la région, en a fait les frais. Ses toitures n'ont pas résisté aux vents violents. Les secours sont intervenus et les habitants ont été relogés chez des proches. Il n'y a pas eu de blessé, les dégâts étant concentrés sur la même zone. "C'est du beau patrimoine mais il n'en reste plus rien. Tout est parti: les toitures, les murs sont instables, la maison est inhabitable", nous a confié Josette Deville, première échevine. Avant d'ajouter: "On ne s'imagine pas mais quand on voit ça sur place, c'est très émouvant. C'est une ancienne ferme qui est classée. C'est pire qu'un bombardement".

Elle explique qu'un important élan de solidarité a été mis en place. Dans le cimetière de la commune, d'importants dégâts ont été causés sur une partie des tombes.

Un autre morceau de toit a été arraché à Buret, toujours à Houffalize. Des arbres et tuiles sont également tombés aussi du côté de Cetturu et Tavigny. Dans le Namurois,

les pompiers sont intervenus du côté d'Ohey et d'Andenne pour des coulées de boue et des caves inondées.

Du côté de Liège, la foudre a déclenché un incendie derrière maison de la rue d'Othée à Ans. En Flandre, ce sont surtout les pompiers du Limbourg oriental qui ont été sollicités principalement pour des inondations.

Le numéro 1722 pour les interventions non urgentes est toujours activé.