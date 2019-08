Des pluies abondantes dimanche après-midi, avant une semaine de plus en plus clémente

(Belga) Dimanche après-midi, alors que des éclaircies ainsi qu'un temps plus sec seront présents sur l'ouest du pays, la nébulosité restera abondante ailleurs, avec de la pluie faible à modérée en de nombreux endroits, indique l'Institut royal de météorologie. Sur le sud-est du pays, des averses ou orages resteront possibles. Les maxima oscilleront entre 18° en Hautes Fagnes et 22° dans l'extrême sud du pays. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré puis faiblira. A la Côte et dans le sud-est, il sera assez fort.

Dimanche soir, la zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne. Les éclaircies seront présentes en de nombreux endroits mais le risque d'une averse subsistera. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec. Toutefois, à la Côte, une averse restera possible. En fin de nuit, des nuages bas, un peu de brume ou de brouillard pourront se former principalement au sud du pays. Les minima seront compris entre 7° ou 8° en haute Ardenne et 14° en bord de mer. Le vent deviendra généralement modéré de sud-ouest. Lundi matin, des éclaircies seront présentes en de nombreux endroits mais à la Côte la nébulosité pourra être plus abondante avec un risque d'averses. En cours de journée, la nébulosité augmentera et quelques averses seront possibles, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 18° et 22°. Mardi, le risque d'une averse sera faible, sous des maxima de 21° environ. De mercredi à vendredi, le temps sera sec avec du soleil après dissipation de la grisaille matinale. Il fera chaque jour un peu plus chaud, pour atteindre les 25° vendredi. (Belga)