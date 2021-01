Prévisions météo: voici où la neige tombera ce jeudi

La zone de précipitations, qui gagnera encore en intensité, se déplacera lentement vers le sud jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il semblerait que la pluie puisse laisser progressivement place à de la neige fondante voire de la neige jusqu'en plaine dans le courant de la matinée. Les cumuls de précipitations seront à nouveau plus importants dans les provinces le long de la frontière française et sur le relief ardennais. Les maxima oscilleront entre -2 et 2 degrés.

Le vent, de secteur est, sera faible puis modéré. En soirée et durant la nuit, la zone de précipitations quittera la Belgique vers la France, avec de la neige encore attendue dans le sud-est. Des éclaircies suivront ainsi que le risque de formation de plaques de glace, sous des minima compris entre 0 et -6 degrés.

Vendredi, les gelées seront généralisées à tout le territoire, avertit l'IRM. Quelques faibles chutes de neige sont encore possibles à l'extrême sud du pays. Le temps devrait devenir plus sec en cours de journée. Il fera toutefois encore froid, le mercure ne dépassant pas -3 ou -4 degrés sur les hauts plateaux ardennais et 1 ou 2 degrés ailleurs.

Les arbres et les routes se sont déjà couverts d'un manteau blanc tôt ce matin en Ardenne mais aussi en Province de Liège. Joël nous indique 7 à 8 centimètres de neige sur Retinne via notre bouton orange alertez-nous.



©RTLINFO

"Il neige même dans le joli village de Laforêt en bordure de Semois", signale Frédo.



©RTLINFO