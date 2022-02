Des rafales de 133 km/h enregistrées en Belgique: "On n'a pas connu ça depuis 2002"

La tempête Eunice a balayé la Belgique ce vendredi. Notre expert météo, chef du bureau du temps à l'Institut Royal Métérologique (IRM), a fait le point en direct dans le RTL INFO 19H sur les conditions météo. Il a été interrogé par Luc Gilson.

Luc Gilson: Vous aviez annoncé une tempête exceptionnelle, très violente. Est-ce que ça a été le cas?

David Dehenauw: On a relevé 133 km/h comme rafales à l'aéroport d'Ostende. On n'a pas connu ça depuis le 27 octobre 2002, où on avait relevé aussi 133 km/h au même endroit. Est-ce qu'on peut cataloguer cette tempête comme exceptionnelle? Si ça arrive une fois sur vingt ans, oui peut-être que oui. On a relevé aussi 115 km/h à Gosselies. 112 km/h à Chièvres. Sur le flanc nord de la Wallonie, on a quand même relevé aussi beaucoup de vent.

Luc Gilson: Ce vendredi soir, le vent est censé se calmer. Est-ce bien le cas? Et est-ce que le week-end sera moins venteux?

David Dehenauw: Oui, le vent se calme. C'est déjà maintenant le cas. C'est encore une tempête officielle en Belgique, parce que sur le mer du Nord ça souffle encore bien. On a encore 9 Beauforts, et des rafales de 100 km/h à la Côte pendant encore quelques heures. Tard en soirée, ce sera fini ici aussi, avec un vent en-dessous de 100 km/h, et déjà dans l'intérieur les vents vont souffler en rafales de 60 à localement 80 km/h. Pour le week-end, ça reste quand même assez venteux, avec des rafales de 60 à 70 km/h dans l'intérieur des terres, et jusqu'à 80 à 90 km/h en bord de mer.