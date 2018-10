Des rafales de vent attendues principalement sur le sud-est du pays mais aussi au littoral

(Belga) L'Institut royal de météorologie annonce trois régions en alerte jaune pour ce dimanche, des rafales de vent étant attendues en provinces de Namur, Luxembourg et Liège ainsi qu'au littoral.

Un noyau dépressionnaire traversera le pays, entrainant des vents forts. C'est surtout au sud de ce noyau de basse pression que les rafales de vent seront les plus fortes. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le risque de fortes rafales sera présent à partir de midi. Elles pourront atteindre 70 km/h ou plus dans les provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg. Les plus fortes seront prévues dans le sud-est de la province du Luxembourg, où elles pourraient afficher des valeurs comprises entre 80 et 100 km/h. A la mer aussi, les rafales pourront atteindre les 60 à 70 km/h. Les quantités de précipitations seront également supérieures à la normale. Le code jaune est également d'application, sur tout le pays, les pluies totalisant 20 à 40 millimètres entre samedi soir et dimanche soir. Le numéro pour les appels non-urgents du SPF Intérieur, le 1722, a été activé. (Belga)