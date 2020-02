Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h: la tempête Dennis a-t-elle déjà causé des dégâts?

Si vous sortez ce dimanche, vous risquez d'être vite décoiffé. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont prévues, surtout en fin de journée. Tout le pays est concerné. Circuler près des zones boisées est fortement déconseillé. Les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus d'une centaine d'appels.

Des vents moyens de 9 Beaufort ont été mesurés, ce dimanche matin, au-dessus de la mer du Nord, au large des côtes belges. La tempête Dennis frappe donc à présent la Belgique, indique le météorologue David Dehenauw de l'Institut royal météorologique de Belgique. Il faut que les vents atteignent 9 Beaufort pour que l'on puisse parler officiellement de tempête.

Selon le bureau du temps de l’IRM, les vents ont atteint 96km/h ce dimanche matin à Uccle et 100km/h à Beauvechain. L'alerte jaune reste émise pour l'ensemble du pays jusqu'à ce soir 23h. Le temps est, par ailleurs, très nuageux et le pays sera traversé de l'ouest vers le centre dans l'après-midi par une zone de pluie active.

Dennis est déjà la deuxième tempête cette année, après Ciara qui a balayé notre pays le week-end dernier et qui aura nécessité de nombreuses interventions des pompiers.

"Ces bourrasques peuvent être amplifiées par l’activité humaine, notamment l’architecture. Quand on est au pied des immeubles, si les vents s’engouffrent dans des couloirs, les bourrasques sont plus fortes. Cela s’entend, c’est très bruyant, il y a des sifflements. Et puis cela se voit puisque ici, en ville, il y a des vélos et des trottinettes qui sont renversés", témoigne notre journaliste Justine Sow à Bruxelles.

Une centaine d'appels aux pompiers dans le Brabant wallon

Ce dimanche matin, les pompiers brabançons ont déjà enregistré plus d'une centaine d'appels, depuis l'arrivée de la tempête, selon la centrale nivelloise de la zone de secours. Les pompiers de l'ensemble du Brabant wallon sont mobilisés depuis 8h00 en raison de fortes rafales qui soufflent sur la province. "Nous avons déjà été sollicités pour effectuer entre 100 et 200 missions", précisait peu avant 11h00 un dispatcheur de la zone brabançonne.

Des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés constituent les principales interventions. La région de Wavre est particulièrement impactée. Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes est plus réduit. "Les postes de Tubize et Braine-l'Alleud sont pour l'instant moins sollicités", conclut-on à la centrale de la zone de secours.

A Namur, un "arbre est tombé avenue du Val Saint-Georges", nous a signalé à 9h30 Sébastien via notre bouton orange Alertez-nous.

Une route fermée entre Hotton et Erezée

En province du Luxembourg, les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises depuis la nuit de samedi à dimanche en raison de chutes d'arbres et de branches liées aux vents violents. La zone de secours était toujours à pied d'oeuvre ce dimanche matin.

Une route a dû être fermée à la circulation entre Hotton et Érezée."Les chutes d'arbres à répétition ont mis les pompiers en danger", soulignait ce dimanche matin Jacques Chaplier, bourgmestre de Hotton. "Le travail de dégagement a du être interrompu. La nationale restera fermée à la circulation jusque lundi." Des déviations sont mises en place, soit via Ny, soit via Menil, Hampteau et Werpin.

Les services de secours restent donc vigilants car les rafales souffleront surtout en fin d'après-midi et en début de soirée. Le 1722 est d'ailleurs activé pour les appels non urgents, c'est-à-dire pour les dégâts matériels. Si une vie est en danger, c'est toujours le 112 que vous devez appeler.

Eviter de vous promener près des arbres

Enfin, on rappelle qu'il est donc déconseillé de circuler à proximité de zones boisées. Les parcs bruxellois resteront fermés au public jusqu'à lundi matin. Bruxelles Environnement recommande aux flâneurs du dimanche d'éviter, de manière générale, de circuler dans les parcs, bois et forêt et, en particulier, de déambuler sous les arbres.

A Namur, les autorités entendent fermer les principaux parcs de la ville. Et le domaine provincial d'Hélécine sera également fermé au public dimanche.

Des centaines de vols annulés en Grande-Bretagne

Dennis est par contre beaucoup plus violente dans le nord de l'Europe. La tempête traverse la Grande-Bretagne avant de se diriger vers les pays nordiques. Au Royaume Uni, plusieurs centaines de vols ont été annulés. Des dizaines de milliers de passagers des compagnies Easyjet et British Airways sont cloués au sol.

En France, environ 7.000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne, selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. 450 agents sont mobilisés sur le terrain pour rétablir l'électricité. Le nombre de foyers touchés est similaire à ceux affectés par le passage de la tempête Ciara lundi dernier.