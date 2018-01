Des rafales de vent jusqu'à 85 km/h sur toute la Belgique

L'IRM a lancé lundi après-midi une alerte jaune aux rafales de vent jusqu'à 23h00 sur l'ensemble du territoire belge. L'Institut Royal Météorologique prévoit un vent assez fort à fort de secteur sud-ouest, avec des rafales entre 75 et 85 km/h.





Possibles dégâts pour les habitations



Selon l'IRM, ces vents forts avec rafales entraînent plusieurs conséquences pratiques : il est par exemple difficile de maintenir un parapluie en rue, les grosses branches d'arbre s'agitent mais sans dommage tandis que des arbustes peuvent être renversés. Des dégâts mineurs peuvent être occasionnés aux habitations notamment par le glissement de tuiles et/ou des dommages aux cheminées.





Fermeture des parcs à Bruxelles



A Bruxelles, des averses ont par ailleurs entraîné l'inondation et la fermeture temporaire du tunnel Georges-Henri et du tunnel Montgomery direction Meiser. Ils ont été rouverts à la circulation peu après 17h00. Les parcs de la capitale sont également fermés.