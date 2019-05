Des RECORDS de température attendus dimanche: "Jusqu'à 30°C à l'OMBRE" (vidéo)

Notre présentatrice météo, Vanessa Matagne, a fait le point dans le RTL INFO 13H de ce vendredi sur la météo attendue pour ce week-end. Et soyez prêts: on attend des records de températures.

"Dimanche, il fera jusque 30°c à l'ombre, donc au soleil, le mercure grimpera encore plus haut pour une bonne partie de nos régions. En Hautes Fagnes et au littoral, il fera un petit peu plus respirable, mais attention partout ailleurs, il fera très chaud", a-t-elle prévenu.





Et quid de samedi?

"On attend jusqu'à 27, 28 degrés par endroit. Le mercure va monter en flèche. Ces courants d'air viennent du sud de l'Europe, là où les températures flirtent déjà avec les 30 degrés. Il fera donc assez lourd samedi et dimanche avec un ciel qui ne sera pas bleu, mais plus laiteux. Parce que même si cet anticyclone va faire barrière contre les perturbations et les pressions qui viennent de l'Atlantique, il va laisser passer les nuages qui se trouvent en altitude et qui passeront au-dessus de nos têtes."

Et de conclure: "Il faut en profiter parce que lundi, c'est le changement d'ambiance. On va retrouver un ciel plus nuageux et un temps plus frais, parce qu'une dépression va prendre le dessus avec de l'air qui viendra de l'océan et sera plus beaucoup plus frais."