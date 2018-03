Des routes potentiellement glissantes en raison de la neige, prévient l'IRM

(Belga) De faibles précipitations sous forme de neige se propagent actuellement depuis la frontière néerlandaise vers le reste du pays. Elles pourront localement donner lieu à des accumulations de 1 à 3 cm, prévient l'Institut royal météorologique (IRM), qui a activé une alerte jaune en la matière sur tout le territoire jusque 15h00.

La neige qui est tombée durant la matinée de samedi va faire tomber la température de la surface des routes sous la barre du zéro. Cela pourrait les rendre glissantes, met en garde l'IRM, et compliquer le déplacement des piétons et des cyclistes. Le trafic routier peut être ralenti et même devenir dangereux. Dans ces circonstances, les automobilistes sont invités à garder des distances de freinage suffisantes et à modérer leur vitesse. (Belga)