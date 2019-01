Des températures à la baisse jeudi

(Belga) Le temps sera généralement sec et très nuageux mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Des averses ne sont pas exclues, surtout sur le nord-ouest du pays, tandis que quelques éclaircies sont possibles notamment sur le sud. Les températures atteindront 3 à 8 degrés. En fin d'après-midi, les premières pluies associées à un front froid pourront tomber sur l'ouest du pays.

Ce soir et durant la nuit, le front froid progressera dans l'intérieur des terres. Les précipitations atteindront plus tard l'extrême est du pays où elles pourront tomber sous la forme de neige fondante. Sur les autres régions, il s'agira de pluie. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés. Jeudi, le temps sera variable avec de fréquentes averses. Elles prendront la forme de neige fondante ou de neige en Haute Belgique tandis qu'elles pourront également adopter progressivement un caractère hivernal en Basse et Moyenne Belgique. Un coup de tonnerre sera par ailleurs localement possible. L'après-midi, il fera plus sec à partir de l'ouest avec de plus larges éclaircies. Les maxima seront atteints en première partie de journée et seront compris entre 2 et 5 degrés. Jeudi soir, il y aura d'abord le risque de l'une ou l'autre averse hivernale mais il fera progressivement plus sec ensuite. Les minima seront compris entre -5 et 1 degré. (Belga)