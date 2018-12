Des températures à la hausse dans les prochains jours

(Belga) Un temps sec avec quelques éclaircies est attendu cet après-midi, selon les dernières prévisions de l'IRM, avec des maxima atteignant 8 ou 9 degrés. Dans les prochains jours, le ciel sera chargé.

Mercredi, pluie et bruine sont attendues en matinée sur l'est du pays, puis quelques averses isolées, encore possibles durant la nuit. Partout, le ciel sera nuageux. Jeudi, des averses et même éventuellement un coup de tonnerre sont prévus le matin, avant quelques possibles éclaircies l'après-midi. Vendredi, une zone de pluie active transitera d'ouest en est avant de laisser place à un ciel plus sec et dégagé à partir de l'ouest. Les maxima resteront très doux, jusqu'à 8 degrés mercredi, 10 jeudi et 13 vendredi. (Belga)