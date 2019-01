Des températures à la hausse dans les prochains jours

(Belga) Le temps sera légèrement variable du littoral au centre du pays jeudi après-midi avec quelques éclaircies mais aussi le risque d'une faible averse hivernale localisée, selon les prévisions de l'IRM. Dans la partie sud-est, la nébulosité restera souvent abondante et le temps généralement sec. Les maxima seront compris entre -5 degrés en Hautes Fagnes et 4 degrés à la mer. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest ou de direction variable.

Ce soir et durant la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec la formation de brouillard givrant. Le risque de précipitations restera limité mais une faible chute de neige isolée sera possible. Les minima oscilleront entre -5 degrés en Haute Belgique et -1 degré au littoral. Vendredi, les dernières éclaircies laisseront la place à un ciel très nuageux depuis l'ouest. Une zone de précipitations atteindra le littoral avant midi et progressera ensuite vers l'intérieur des terres. Il s'agira de faibles pluies en Basse et Moyenne Belgique mais on attend aussi un peu de neige ou de neige fondante au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre -1 degré en Ardenne et 8 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 4 degrés dans le centre. Samedi, de petites pluies ou bruines se produiront encore par endroits et seront plus marquées sur l'est ainsi que sur l'extrême nord du pays. Le ciel restera très nuageux. Le dégel sera généralisé avec des températures qui remonteront entre 4 degrés dans les Hautes Fagnes, 7 ou 8 degrés dans le centre du pays et 9 degrés sur l'ouest. (Belga)