Des températures anormalement élevées pour terminer le mois d'octobre

(Belga) Les températures anormalement élevées pour l'automne persisteront pour le week-end prolongé de la Toussaint, avec jusqu'à 24°C prévus vendredi après-midi en Campine, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre demeurera au-dessus des 20°C jusque dimanche, avant de légèrement passer sous ce seuil lundi et mardi.

Le mois d'octobre, synonyme habituellement de lancement de la saison des raclettes, fondues et autres repas réconfort, se terminera sous des températures anormalement douces pour la saison. Si les nuages s'amoncelleront vendredi après-midi, le mercure restera élevé, avec 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 22 ou 23°C dans le centre et jusqu'à 24°C localement en Campine. Le vent soufflera modérément de secteur sud à sud-ouest. Le temps restera sec vendredi soir, sous des nuages élevés et des minima nocturnes compris entre 10 et 17°C, sauf dans certaines vallées de l'Ardenne où le thermomètre baissera vers 6 à 10°C. Les températures resteront élevées samedi, avec 19°C prévus en Hautes-Fagnes et 24°C localement, voire un peu plus, dans le Limbourg et la région de Liège. Des nuages élevés et moyens pourront laisser échapper quelques gouttes sur le nord durant les premières heures du jour. Le temps deviendra ensuite plus ensoleillé. Dimanche, il fera encore chaud, avec 17 à 22°C au programme, sous une journée ensoleillée sauf l'après-midi où un peu de pluie pourra tomber sur l'ouest. Lundi, Halloween se fêtera sous 20°C dans le centre, rendant les soupes de citrouille ou au butternut moins alléchantes. Les températures baisseront ensuite légèrement à 18°C mardi et 16°C mercredi. (Belga)