Des températures dignes de l'été

(Belga) Les éclaircies s'élargiront au fil des heures dimanche après-midi et finiront par gagner l'ensemble des régions. Il fera cependant nettement plus frais avec des maxima de 11 à 17 degrés sous un vent modéré de secteur nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche soir et la nuit suivante, le temps sera calme et le ciel peu nuageux. De la brume et du brouillard pourront toutefois se former. Les minima varieront entre 2 et 7 degrés sous un vent faible soufflant sans direction précise. En Ardenne et en Campine, on pourrait observer des gelées blanches par endroits. Lundi, les brumes et bancs de brouillard feront rapidement place à une belle journée ensoleillée. Les maxima se situeront entre 15 et 18 degrés sous un vent toujours faible de direction variée. Mardi, le soleil sera toujours bien présent malgré quelques nuages élevés surtout sur le nord du pays. Les maxima seront proches de 18 ou 19 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne et de 20 ou localement 21 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur sud ou de directions variées. Mercredi, le temps sera également ensoleillé et même chaud pour la saison, avec des maxima de 22 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de secteur sud-est à est. Jeudi, après un bref intermède pluvieux durant la nuit, le temps redeviendra sec avec de belles périodes ensoleillées. Les températures seront à nouveau estivales avec des valeurs de 22 voire localement 23 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-est. Un nouvel épisode nuageux et faiblement pluvieux est annoncé pour vendredi avant une nouvelle amélioration samedi. (Belga)