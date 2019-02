Des températures douces pour la saison

(Belga) Après un week-end et un lundi doux et ensoleillé, des averses sont possibles dans la nuit de lundi à mardi, les températures n'atteignant plus, mardi, que de 6 à 11 degrés. Elles repartiront ensuite à la hausse pour s'afficher à près de 14 degrés dimanche, selon les prévisions de l'IRM.

Lundi, le temps restera sec et assez ensoleillé. La nébulosité augmentera toutefois dans l'après-midi à partir de l'ouest du pays mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 12 et 15 degrés. Le vent sera faible à modéré et s'orientera progressivement au sud-sud-ouest. La nuit suivante, une perturbation peu active transitera sur la Belgique d'ouest en est. La nébulosité sera abondante sur l'ensemble des régions avec de faibles pluies. Plus tard dans la nuit, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies à partir de l'ouest du pays. Les minima varieront de 0 degré en Hautes Fagnes à +7 degrés en plaine. Mardi matin, il fera sec avec quelques éclaircies dans l'ouest du pays. Dans la partie est, de faibles pluies traîneront l'avant-midi avant de nous quitter vers l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Les maxima n'atteindront plus que de 6 à 11 degrés. De mercredi à samedi, le temps restera sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima dépasseront encore légèrement la barre des 10 degrés dans le centre. Vendredi et samedi matin, les conditions de vent - faible et variable - pourront favoriser la formation de brouillard. Dimanche, enfin, le temps devrait être ensoleillé avec des maxima allant jusqu'à 13 ou 14 degrés. (Belga)