Des températures en très légère hausse dans les prochains jours

(Belga) Le temps sera sec et froid mais bien ensoleillé ce mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages d'altitude se feront toutefois progressivement plus nombreux à partir de la France. Les maxima seront compris entre -­6 degrés en Hautes Fagnes et ­-1 ou ­-2 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur est avec des rafales jusque 50 voire 60 km/h.

Ce soir et durant la nuit, davantage de nuages dériveront depuis la France et le ciel sera très nuageux même si le temps restera sec. Les minima afficheront entre ­-5 et ­-7 degrés, et jusqu'à ­-12 degrés en Hautes Fagnes. Jeudi, le temps sera d'abord nuageux avec la possibilité de quelques flocons le long de la frontière française. Dans le courant de la journée, des éclaircies parfois larges apparaîtront. Les températures atteindront des valeurs comprises entre ­-3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse jusqu'à localement 2 degrés en Basse Belgique. Le vent sera piquant. Vendredi, la nébulosité restera abondante et de faibles pluies verglaçantes seront possibles localement l'avant­-midi. Une faible zone de neige atteindra ensuite la frontière française et progressera lentement vers les autres régions l'après­-midi. Les maxima seront compris entre 0 et ­-2 degrés en Haute Belgique, 1 ou 2 degrés dans le centre et autour de 2 ou 3 degrés dans le nord du pays. (Belga)