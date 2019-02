Les températures dépassent largement les normales de saison en Belgique: "de 6 à 7 degrés" ce week-end, encore plus la semaine prochaine

Nous allons pouvoir notamment profiter des espaces verts ce week-end. Au menu, du soleil, et toujours des températures au-dessus des normales de saison ? Notre spécialiste météo, Stéphan Van Bellinghen, a répondu à la question sur le plateau du RTL INFO 13H.

"Exactement, les températures sont toujours de 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison avec beaucoup de soleil ce samedi (avec des températures comprises entre 9 et 13 degrés). On peut même espérer un petit 14 degrés le long de la frontière française", explique Stéphan Van Bellinghen."Ce dimanche, même type de temps, et on pourrait atteindre les 15 degrés dans le centre du pays.

Ce temps continuera en début de semaine prochaine avec de 8 à 9 degrés au-dessus des normales de saison. "On pourrait atteindre les 16 voire 17 degrés dans le centre mardi et mercredi. Ce n’est que jeudi qu’un changement de temps est prévu avec une petite perturbation. Vendredi prochain, les températures seront un peu plus fraîches et ne dépasseront plus la barre des 9 degrés pour la fin de la semaine", conclut notre spécialiste météo.