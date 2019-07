Des températures similaires à celles de mercredi, toujours du soleil

(Belga) Un temps sec et ensoleillé avec des maxima jusqu'à 22-24 degrés dans le centre et 25 degrés en Lorraine belge, est attendu jeudi en Belgique, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Durant la journée, seuls quelques voiles d'altitude glisseront sur le pays depuis le nord. Le vent sera généralement faible, de secteur nord-est. La température sera similaire à celle de mercredi, atteignant près de 19 degrés à la mer, 21 en Hautes-Fagnes, entre 22 et 24 degrés dans le centre, et autour de 25 degrés en Lorraine belge. Le temps sec restera de mise durant la nuit. Après minuit, des nuages moyens apparaitront depuis le nord, et un peu de brume pourrait se former, principalement dans le Westhoek. Le mercure ne baissera pas sous 9 degrés en Ardenne, 13 à la côte. Vendredi, le temps restera aussi sec, avec de belles périodes ensoleillées. (Belga)