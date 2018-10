Des températures toujours élevées pour la saison

(Belga) Jeudi après-midi, le soleil fera son grand retour et avec des températures élevées pour la saison: maxima de 19 degrés en Hautes Fagnes à 23 ou 24 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré de sud.

Jeudi soir, de larges éclaircies seront présentes, excepté dans l'ouest où quelques averses seront possibles. Un orage isolé n'est pas exclu, surtout à la côte. Durant la nuit, cette zone d'averses progressera vers l'intérieur des terres. En fin de nuit, on retrouvera un temps généralement sec et des éclaircies. Minima entre 10 et 15 degrés sous un vent modéré de sud. Vendredi, le temps sera sec et partiellement nuageux avec principalement des nuages élevés et de moyenne altitude. Maxima entre 20 degrés en Ardenne et 24 degrés en Campine et vent modéré de sud. Vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Il fera doux avec des minima de 11 à 15 degrés et un vent faible à modéré de sud à sud-est.