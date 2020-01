Des températures très douces et un risque de pluie grandissant au fil des jours

(Belga) Les températures seront très douces ces prochains jours, sous un temps sec dans un premier temps avant le retour de la pluie ce week-end. Les maxima mercredi après-midi sont encore de 8 degrés mais devraient grimper au-delà des 10 degrés dès jeudi, selon les prévisions de l'IRM.

Mercredi après-midi, la nébulosité sera variable avec parfois de belles éclaircies sur l'ouest du pays. Les maxima iront de 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Minima de 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 5 degrés en bord de mer. Jeudi, il fera dans un premier temps sec avec des éclaircies. En cours d'après- midi, la nébulosité deviendra plus abondante et de petites pluies se propageront lentement sur le pays à partir de la frontière française. Les températures remonteront: entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés sur l'ouest du pays. Des rafales de vent (50 à 60 km/h) seront encore présentes. Le risque de précipitations sera important ce week-end avec des températures fort douces.