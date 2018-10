Des températures très douces pour la saison qui grimperont jusque 25 degrés

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé mardi avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fera à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 20 à 23 degrés en Ardenne, et de 23 à 25 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi, la journée sera à nouveau douce et assez ensoleillée. A la côte, les champs nuageux pourraient toutefois être plus nombreux mais le temps y restera sec. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés, sous un vent faible sans direction précise, selon l'IRM. Jeudi et vendredi, une perturbation s'attardera sur notre territoire et donnera lieu à un ciel plus nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions, même si quelques faibles pluies ou bruines seront possibles localement. Les températures se recaleront vers les normales saisonnières, avec des maxima autour de 18 ou 19 degrés jeudi et de 16 ou 17 degrés vendredi. (Belga)