Deux journées extrêmement chaudes pour finir la semaine

Le temps sera généralement ensoleillé jeudi après-midi, selon l'IRM. Des orages de chaleur et éventuellement à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps seront possibles localement. Des chutes de grêle ne sont pas exclues. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Il fera très chaud avec des maxima de 30 degrés à la côte à 35 ou 36 degrés dans le centre du pays. A la mer, une brise rafraîchira quelque peu l'atmosphère. Dans l'intérieur des terres, le vent sera généralement faible de secteur est à sud-est.

Durant la nuit, le risque d'averses orageuses locales persistera. Dans la plupart des régions, le temps sera sec et deviendra peu nuageux à serein. Les minima se situeront entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 22 ou 23 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est, s'orientant au sud à sud-est. Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, des cumulus se développeront à nouveau et pourront éventuellement donner lieu à une averse orageuse isolée. Le risque d'averses sera le plus élevé l'après-midi dans l'ouest et le centre du pays. Les maxima resteront très élevés: entre 30 degrés à la côte et 36 ou 37 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est à sud.