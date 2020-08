Deux journées mitigées avant le retour de la fournaise

(Belga) Présents en forces ou éparpillés dans le ciel, les nuages menaceront les Belges lundi après-midi, des averses risquant de leur tomber sur la tête, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les gouttes seront plus abondantes dans l'ouest et pourraient même être accompagnées d'un coup de tonnerre. Des cumuls importants de précipitations seront possibles par endroits, prévient l'IRM. Personne n'y échappera: le centre sera touché en fin d'après-midi et l'est en soirée.

Outre les averses, il faudra aussi prendre garde au vent, les rafales, de l'ordre de 35 à 40 km/h, pouvant atteindre les 50 ou 60 km/h à la faveur de la pluie. Il fera entre 18 et 22 degrés. L'accalmie gagnera progressivement toutes les régions au cours de la nuit. Le relief de l'Ardenne devrait s'embrumer par endroit en seconde partie ou en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 8 et 15 degrés. Brume et grisaille matinale se dissiperont peu à peu mardi matin, pour laisser place à un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. L'Ardenne et la Lorraine belge pourraient encore tomber sous le coup d'une ondée locale. À la mer, le soleil brillera davantage, même si des voiles d'altitude apparaîtront en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera 19 à 21 degrés en Ardenne, 21 degrés au littoral et entre 22 et 24 degrés ailleurs. Le mercure repartira à la hausse mercredi, avec 28 degrés prévus en Campine. La barre des 30 degrés sera dépassée jeudi et la température devrait rester caniculaire jusqu'à lundi au moins.