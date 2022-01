Deux tempêtes s'abattent sur la Belgique: des rafales de 90km/h et des vagues de 3m de haut mesurées à la Côte

Le vent a soufflé très fort aujourd'hui en Belgique. Quelques arbres sont tombés dans le sud du pays mais c'est surtout à la Côte que le phénomène était impressionnant. On a assisté à de fortes marées et des rafales de 90km/h ont été enregistrées.

La tempête Corry, venue des Pays-Bas, a décidé de faire un détour vers Ostende ce lundi. La tempête Malik traversait également le nord de l'Europe. Il s'agit de deux tempêtes différentes mais les conséquences sont similaires. La Côte a été fortement agitée par la marée et des vagues de 3m de haut ont été mesurées. "Je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment spectaculaire et un peu angoissant. Et l'eau va encore monter", confiait un promeneur.

Le niveau d'eau est très élevé. Cela s'explique par trois facteurs :

le vent, dont les rafales atteignent les 90km/h

la direction du vent, provenant du nord-ouest

les marées hautes

Par mesure de précaution, différentes promenades ont été fermées aux touristes. "À Nieuwport, Ostende et Blankenberge, l'accès à l'estacade est fermé au public. Au port d'Ostende, on a aussi relevé un dispositif anti-tempêtes pour arrêter les vagues et empêcher les flots d'entrer dans la ville", explique Steve Timmermans de l'agence des services maritimes et de la Côte.

Cette météo capricieuse a poussé Anvers à activer son plan anti-inondations. Les digues de protection ont été fermées près du port et les voitures ont été retirées des emplacements près des quais de l'Escaut. Ailleurs en Belgique, les vents et la pluie ont causé quelques dégâts minimes sur les routes en Belgique. Les pompiers ont dû intervenir principalement pour des arbres couchés sur la chaussée.