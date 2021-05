Deuxième tempête en un mois: "C’est une situation assez anormale"

Ce vendredi, il a plu, il y a eu du vent. La Belgique a été traversée par une tempête, c’est déjà la deuxième depuis le début du mois. Vanessa Matagne était sur le plateau du RTLinfo 13 heures pour nous en parler.

C’est effectivement la deuxième dépression de tempête qui passe chez nous ce mois-ci. Rappelez-vous, la première s’était déroulée début du mois, aux alentours du 4 mai. A Beauvechain, il y a eu des rafales jusqu’à 85km/h !

Des vents jusqu'à 95 km/h

Hier, en plein cœur de la tempête, le vent a soufflé encore un peu plus fort: jusqu’à 95km/h pour les rafales de vent, dans la région de Ostende.

La bonne nouvelle, c’est que cette dépression de tempête est doucement en train de se décaler vers le Danemark. Cet après-midi, il y aura encore pas mal de vent, surtout sur l’Est, le Sud-est. Mais il se calmera petit à petit. En soirée, on le ressentira beaucoup moins fort.

Anormal pour un mois de mai

C’est une situation assez anormale pour un mois de mai. Là, on est plutôt dans une configuration de mois de mars, de mois d’avril. C’est à cause des courants d’air en altitude, comme le courant-jet entre autres. Normalement, à cette période, il remonte vers les régions plus au nord.

Pour l’instant, il est encore beaucoup trop près de chez nous. Donc les perturbations passent encore chez nous. Selon l’IRM, cela serait peut-être un peu à cause du réchauffement climatique mais nous n’avons pas encore assez de recul pour le savoir. Pour l’instant, des études sont en cours.

Quelle est la suite du programme?

Avec cette tempête qui se décale, à quoi doit-on s’attendre pour ce long week-end de Pentecôte ?

Pour aujourd’hui, clairement, ça reste assez maussade, avec encore beaucoup de vent, surtout sur l’Est. Le temps reste très instable donc des averses orageuses sont encore prévues pour les prochaines heures avec beaucoup de nuages, un temps gris. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on aura envie de rester dehors. En revanche, il y aura une petite amélioration demain grâce à une petite crête anticyclonique. Demain, il y aura encore beaucoup de nuages, mais beaucoup moins de vent et un temps globalement sec pour ce dimanche. Il vaut mieux en profiter car à partir de ce lundi, le temps se dégrade avec le retour de quelques averses.