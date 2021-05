Dimanche après-midi ensoleillé avec un risque d'averses

(Belga) L'après-midi de dimanche sera caractérisée par quelques éclaircies, mais aussi le risque d'une averse locale possiblement orageuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera chaud, avec des maxima compris entre 21 et 27 degrés.

Dimanche soir et durant la nuit, de nouvelles averses ou des orages sont attendus sur l'ouest et le centre du pays. Dans l'est, des averses orageuses risquent de tomber surtout après minuit. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés. Lundi matin, le ciel sera très nuageux avec de la pluie ou des averses. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable et il fera plus sec. Toutefois, un risque d'averses sera encore possible, surtout à la côte. Les maxima atteindront 14 à 20 degrés. Le reste de la semaine sera marqué par la persistance d'un temps variable avec, par moments, des averses. Maxima autour de 17 degrés dans le centre. (Belga)