Dimanche généralement sec

(Belga) Des champs nuageux alterneront avec des éclaircies dimanche après-midi. A une averse locale près, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable.

Dimanche soir et durant la nuit, le temps restera sec avec souvent de larges éclaircies. En fin de nuit, on observera davantage de nuages dans l'ouest du pays avec un faible risque d'une averse dans le Westhoek. Les minima seront compris entre 12 degrés en Ardenne et 18 degrés dans le centre du pays. Vent généralement faible de secteur est. Lundi, la journée commencera avec un temps généralement sec et des éclaircies. Graduellement, des nuages cumuliformes se développeront et le risque d'averses augmentera. Surtout dans l'après-midi et en soirée, les averses pourront devenir intenses et localement accompagnées d'orage. Les maxima varieront entre 19 degrés en Ardenne et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est et dans l'après-midi plutôt faible et variable. (Belga)