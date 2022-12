Dimanche gris avant une nuit très froide

(Belga) La nébulosité sera abondante dimanche après-midi, avec graduellement quelques éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Quelques faibles averses de neige ou de neige fondante pourront également se produire localement. Le temps restera sec dans de nombreuses régions.

Les maxima varieront entre -3 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 1 ou 2 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à parfois modéré de sud. Dimanche soir et en début de nuit, quelques faibles averses de neige pourront encore se produire de manière isolée. En cours de nuit, le temps deviendra sec dans toutes les régions avec un ciel qui se dégagera. Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former en Ardenne. La nuit sera très froide avec des températures qui redescendront entre -3 degrés sur l'ouest du pays et -9 degrés en Ardenne, voire localement moins dans certaines vallées des cantons de l'est. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-est. Lundi, quelques bancs de brouillard givrant seront possibles le matin en Ardenne. Le temps deviendra ensuite ensoleillé dans toutes les régions avec des maxima de +2 degrés en Flandre à -3 degrés sur les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible de sud-est. La nuit de lundi à mardi sera à nouveau très froide avec un ciel étoilé à peu nuageux. Les températures redescendront entre -5 et -10 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l'est. Le vent sera généralement faible de sud-est.