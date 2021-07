Douceur, nuages et averses pour les prochains jours

(Belga) Il fera assez frais, jeudi après-midi, avec des maxima compris entre 15 et 21°C sous un vent modéré, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La couverture nuageuse s'ouvrira lentement et quelques éclaircies feront leur retour à partir de la frontière française. La grisaille devrait toutefois s'accrocher sur le nord du pays, ainsi qu'en Ardenne où quelques gouttes sont encore possibles.

Dans la soirée, les nuages seront encore présents sur le nord du pays ainsi qu'en Ardenne. La nuit prochaine, quelques bancs de brouillard et de la brume pourront également se former par endroits. Les minima varieront entre 7 et 14°C. Jeudi, la nébulosité sera variable, quelques petites averses pourront se produire de manière isolée en cours d'après­-midi. Il fera un peu plus doux avec des maxima de l'ordre de 19°C en bord de mer et en Haute Ardenne, à 22 ou 23°C dans le centre du pays. Vendredi, c'est une nouvelle journée instable qui se profile. Une zone de pluie assez active atteindra l'ouest du pays et transitera vers l'est, avec des orages en embuscade. Le thermomètre affichera entre 19 et 24°C. (Belga)