Du beau temps en début de semaine, variable ensuite

Le temps s'annonce très nuageux sur le pays, durant l'après-midi de dimanche, avec des périodes de pluie principalement sur l'est. Des éclaircies seront progressivement observées sur l'ouest qui bénéficiera d'un temps plus sec. Les maxima iront de 17 des les Hautes Fagnes à 21 degrés en plaine.

Le vent sera modéré de secteur ouest. A la côte, il sera parfois assez fort. Pour le soir et la nuit, l'IRM prévoit un temps sec sous un ciel qui se dégagera. Toutefois, il y aura un risque de formation de brume ou de brouillard principalement en Ardenne. Les minima s'afficheront entre 10 degrés en Ardennes et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest, s'orientant au sud-ouest en devenant faible. Lundi, le temps sera sec et assez ensoleillé avec quelques passages nuageux en cours de journée sous des maxima de 20 degrés en haute Ardenne, à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré. Mardi, il fera d'abord chaud et ensoleillé, avant une dégradation en cours de journée avec des averses liées à une faible perturbation associée à une dépression sur le sud des îles Britanniques. Cette perturbation traversera le pays d'ouest en est. Les averses seront plus présentes dans la moitié est du pays. Maxima de 24 degrés à la mer et sur les hauteurs ardennaises jusqu'à 28 degrés en Campine. Pour le reste de la semaine, le temps sera variable avec parfois des averses. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés dans le centre.