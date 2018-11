Du BROUILLARD sur tout le pays ce matin: prudence si vous prenez la route, la visibilité peut être réduite

Aujourd'hui, la journée sera à nouveau grise et brumeuse avec, surtout cet avant-midi, des bancs de brouillard locaux. Au sud du sillon Sambre et Meuse, on prévoit des périodes de faibles pluies ou bruines, principalement cet après-midi. Ailleurs, le temps restera souvent sec à un peu de bruine près. Les maxima varieront entre 4 et 7 degrés. Le vent sera d'abord faible, puis modéré de secteur est-nord-est.

L'IRM a émis une alerte jaune dès 6h ce matin et ce jusqu'à 14h en raison de bancs de brouillard locaux. Les visibilités seront réduites sous les 500 m et localement sous les 200 m, prévient l'Institut royal météorologique.

Ce soir, nous prévoyons surtout dans la moitié sud de faibles pluies ou bruines. La nuit prochaine, nous aurons graduellement partout de faibles précipitations. Le temps restera brumeux avec, par endroits, des bancs de brouillard. Les minima se situeront entre 1 et 4 degrés. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur nord-est.

Ce lundi, le temps restera souvent gris et brumeux avec parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima se situeront entre 2 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Mardi, le temps sera calme et généralement sec avec une grisaille toutefois tenace et un risque de brume ou de brouillard par endroits. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés dans l'ouest du pays.

Mercredi et jeudi, un flux océanique perturbé de secteur sud à sud-ouest, déterminera notre temps. Le ciel restera alors très nuageux avec régulièrement des périodes de pluie ou d'averses. Mercredi, les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés, jeudi entre 8 et 13 degrés.

Vendredi, il fera variable. Les champs nuageux domineront encore et seront parfois porteurs d'averses. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés.

Samedi, une dorsale anticyclonique mobile pourrait transitoirement stabiliser l'atmosphère avec alors davantage d'éclaircies et un temps généralement sec. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés.