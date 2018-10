Du froid, des nuages, de la pluie voire de la neige pour les prochains jours

(Belga) Le temps sera sec dimanche après-midi avec des nuages mais aussi des éclaircies, principalement dans le nord-ouest et l'ouest du pays. Les maxima iront de 2 à 8 degrés, sous un vent piquant de nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Des précipitations hivernales pourraient tomber la nuit prochaine. Les jours suivants seront ensuite marqués par des températures froides, un ciel nuageux, de la pluie voire parfois de la neige.

Lundi, la journée sera généralement très nuageuse. Dans le courant de l'après-midi, de faibles pluies ou quelques chutes de neige fondante sur les hauteurs se produiront dans l'est et le sud-est du pays. Dans les autres régions, ce n'est qu'en fin d'après-midi que le risque d'un peu de pluie augmentera. Les maxima ne dépasseront pas les 3 degrés en Ardenne, 5 ou 6 degrés dans le centre et 7 degrés à la côte, sous un vent modéré de nord-est. En soirée et en début de nuit, le temps sera plutôt sec malgré quelques faibles précipitations localisées. Ensuite, l'IRM s'attend à pas mal de pluie depuis le sud ou à de la neige fondante en Ardenne, voire à de la neige en fin de nuit sur le flanc sud de l'Ardenne. Les minima varieront entre 0 degré dans le sud de l'Ardenne à 6 degrés à la mer, avec des valeurs de 4 degrés dans le centre. Mardi, le temps sera agité. Le ciel sera généralement couvert avec des pluies très soutenues, conduisant probablement à des cumuls importants en plusieurs endroits. En Ardenne, les précipitations pourraient encore prendre la forme de neige fondante, voire temporairement de neige en matinée. Le vent, d'abord modéré, se renforcera pour devenir généralement assez fort ou fort, et même très fort à la côte, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés au littoral. Mercredi et jeudi, le ciel sera encore très nuageux avec quelques pluies. Les températures gagneront quelques degrés avec des maxima de allant de 7 à 14 degrés. (Belga)