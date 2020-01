Du gel la nuit et un temps sec en journée

(Belga) Le temps sera ensoleillé, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, mardi après dissipation de la brume matinale. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés. Ces prochains jours, le temps devrait rester sec avec des valeurs positives en journée et des gelées nocturnes, selon les prévisions de l'IRM.

Mardi, le pays sera scindé en deux avec le nord dans les nuages et de larges éclaircies au sud. Le vent sera faible, de direction variable. Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps restera peu nuageux à serein au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse. Ailleurs, la grisaille deviendra abondante avec à nouveau formation de brume et de brouillard givrant pouvant rendre le réseau routier glissant. Les minima seront compris entre 2 degrés à la mer et -­7 en Haute Ardenne. Mercredi, après une nuit encore froide, marquée par des gelées généralisées, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille. Par endroits, quelques bruines seront possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. Les maxima seront généralement compris entre 2 ou 3 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés en bord de mer, sous un vent généralement faible de direction variable.