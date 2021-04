Du sable du Sahara circule dans l'air

Le vent du sud qui souffle sur le pays ce jeudi amène avec lui un peu de sable du Sahara. Les grains se trouvent à haute atmosphère et expliquent le côté laiteux du ciel ce jeudi, selon le météorologue David Dehenauw. En Flandre orientale et au sud de la Flandre occidentale, cela a également pu se voir sur les véhicules parqués, qui ont été recouverts d'une légère couche sablée tombée avec les quelques précipitations.

Il y a quelques semaines, de nombreuses particules fines étaient déjà présentes dans l'air en raison d'un nuage de poussières sahariennes. La poussière que le nuage transporte provient du désert du Sahara, où les tempêtes soufflent parfois sur des tonnes de sable, qui s'envolent alors dans les couches d'air les plus élevées. En raison de la circulation de l'air chaud en provenance du sud dans notre région en ce moment, le nuage s'était dirigé vers le nord, explique Frans Fierens de CELINE. Ce type de poussière ne figure pas parmi les plus dangereuses mais elle n'est pas non plus inoffensive, pointait M. Fierens. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires pourraient être temporairement gênées. Un tel nuage de poussière est un phénomène naturel qui se produit de temps en temps, concluait M. Fierens.