Du soleil avant le retour des nuages

(Belga) Ce mercredi après-midi, il fera sec sous un ciel partagé entre soleil et nuages. Plus tard, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, prévoit l'IRM. Les maxima oscilleront de 3 degrés en Haute Ardenne à 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré et parfois encore assez fort à la Côte.

Ce soir, les nuages peupleront le ciel, avec de faibles pluies venues depuis l'ouest. Les minima varieront de 1 degré en Hautes Fagnes à 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Jeudi, il fera très nuageux et quelques bruines seront possibles en Ardenne. En fin d'après-midi, une zone de pluie atteindra l'ouest du pays avant de s'étendre en soirée aux autres régions. Côté températures, les maxima s'échelonneront de 6 à 11 degrés. Les valeurs des rafales progresseront de 50 à 60 ou 65 km/h en cours de journée. En soirée, des coups de vent de 70 à 80km/h ne seront pas à exclure. Vendredi, il fera sec avec d'abord de larges éclaircies. En cours de journée, le ciel s'ennuagera temporairement. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes à 10 ou 11 degrés sur l'ouest. Le vent soufflera assez fort au littoral avec des pointes de 40 à 60 km/h. (Belga)